Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) SPOR Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Geçen hafta Göztepe'yi mağlup ederek puanını 41'e yükselten Yukatel Kayserispor, yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-04-14 18:56:40



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