Kayseri 1. Amatör Küme’de hakemler belli oldu

Kayseri Âdem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları 5. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Âdem Özbek Birinci Amatör Küme’de heyecan devam ediyor. İlk 4 haftası geride kalan 1. Amatör Küme, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan beşinci hafta maçları ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme’nin 5. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

16 Nisan 2022 Cumartesi

Argıncık EsnafsporYeşilspor: Nail Berkant Sarıkaya

Talas DenizsporKafkasspor: Ahmet Çıtak

Kayseri İdman YurduYeni Esenspor: Volkan Oğuz

Cuma Uluçay TalassporYeşilhisar Belediyespor: Mehmet Altıparmak

17 Nisan 2022 Pazar

Bünyan BelediyesporAnayurt Finalspor: Nail Berkant Sarıkaya

Yeni ErciyessporKocasinan Yemlihaspor: Cemal Emre Gömeç

Erciyes İdmangücüGaziosmanpaşaspor: Erdem Sarıaslan

SindelhöyüksporTalas İdman Yurdu: Kemal Hattatioğlu

Kayseri GöktürksporSosun Birlikspor: Mustafa Kalaycı

GüneşsporYahyalı Gençlerbirliği: Mehmet Altıparmak

K.Mithatpaşaspor1966 Turanspor: İbrahim İmrağ

Develi ErciyessporArgıncıkspor: Aydoğan Mantar

BüyüleyensporKayseri Simya Koleji: Ahmet Çıtak

Cırgalansporİsmail Okumuş FK: Muhammed Boylu

A.KızılırmaksporFevzi Çakmakspor: Turan Çelik

Akkışla GençliksporErciyesgücü: Ahmet Pakırcı

BelsinsporPınarbaşı Belediyespor: Erkan Kırçıl

DöğersporKılıçaslan Yıldızspor: Birtan Ekren

Kocasinan GençliksporYerköyspor: Ali Etlikçi

MakfitsporSümerspor: Kemal Deliktaş

ErkiletsporAnadolu Yıldızları: Furkan Ulu

İncesu GençliksporPalasspor: Hakan Çam

Sungur FKSarız Anadoluspor: Kadir Çelikbaş

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