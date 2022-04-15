Kayseri 1. Amatör Küme’de hakemler belli oldu

Kayseri Âdem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları 5. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Âdem Özbek Birinci Amatör Küme’de heyecan devam ediyor. İlk 4 haftası geride kalan 1. Amatör Küme, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan beşinci hafta maçları ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme’nin 5. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
16 Nisan 2022 Cumartesi
Argıncık EsnafsporYeşilspor: Nail Berkant Sarıkaya
Talas DenizsporKafkasspor: Ahmet Çıtak
Kayseri İdman YurduYeni Esenspor: Volkan Oğuz
Cuma Uluçay TalassporYeşilhisar Belediyespor: Mehmet Altıparmak
17 Nisan 2022 Pazar
Bünyan BelediyesporAnayurt Finalspor: Nail Berkant Sarıkaya
Yeni ErciyessporKocasinan Yemlihaspor: Cemal Emre Gömeç
Erciyes İdmangücüGaziosmanpaşaspor: Erdem Sarıaslan
SindelhöyüksporTalas İdman Yurdu: Kemal Hattatioğlu
Kayseri GöktürksporSosun Birlikspor: Mustafa Kalaycı
GüneşsporYahyalı Gençlerbirliği: Mehmet Altıparmak
K.Mithatpaşaspor1966 Turanspor: İbrahim İmrağ
Develi ErciyessporArgıncıkspor: Aydoğan Mantar
BüyüleyensporKayseri Simya Koleji: Ahmet Çıtak
Cırgalansporİsmail Okumuş FK: Muhammed Boylu
A.KızılırmaksporFevzi Çakmakspor: Turan Çelik
Akkışla GençliksporErciyesgücü: Ahmet Pakırcı
BelsinsporPınarbaşı Belediyespor: Erkan Kırçıl
DöğersporKılıçaslan Yıldızspor: Birtan Ekren
Kocasinan GençliksporYerköyspor: Ali Etlikçi
MakfitsporSümerspor: Kemal Deliktaş
ErkiletsporAnadolu Yıldızları: Furkan Ulu
İncesu GençliksporPalasspor: Hakan Çam
Sungur FKSarız Anadoluspor: Kadir Çelikbaş
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