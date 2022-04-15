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Raziye'nin ölümüyle ilgili yargılanan koca: Arkasından sıçradım ama yetişemedim

DHA

Raziye'nin ölümüyle ilgili yargılanan koca: Arkasından sıçradım ama yetişemedim


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 11'inci kattaki evlerinin balkonundan düşüp ölen 2 çocuk annesi Raziye Ebru Erciyes'in (33) ölümüyle ilgili hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan eşi Hasan Devran Erciyes, mahkemedeki savunmasında mutlu bir evlilikleri olduğunu öne sürdü. Tutuksuz sanık Erciyes, "Olay anında eşim çıplak vaziyette, küçük çocuğumuzu emziriyordu. Ardından onu pusete koyarak bir anda atladı. Ebru´ya kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Olay sırasında `ambulansı arayın´ diye bağırdım. Ebru atlarken, arkasında sıçradım ama yetişemedim. Amacım onu yakalamaktı" dedi.
Emre Mahallesi Göksu Sokak'ta oturan Raziye Ebru Erciyes, geçen yıl 20 Haziran günü saat 04.30 sıralarında 11'inci kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetti. Olayın ardından şüphe üzerine gözaltına alınan 8 yıllık eşi Hasan Devran Erciyes, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Devran Erciyes hakkında, `eşe karşı kasten öldürme´ suçundan dava açıldı.
DAVA BAŞLADI
Kayseri 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde sanık Hasan Devran Erciyes´in yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Erciyes ile ölen Raziye Ebru Erciyes´in şikayetçi ağabeyleri Haluk ve Berkan Dökmez ile avukatları Seda Asena Yıldız salonda hazır bulundu. Eşi ile mutlu bir evlilikleri olduğunu söyleyen Hasan Devran Erciyes, "Olay gecesi işteydim. Gece 3 gibi eve geldim. Eşim ile aramızda hiçbir sorun yoktu. Mutlu bir evliliğimiz vardı. Ben şaka yapardım. Olay anında eşim çıplak vaziyette, küçük çocuğumuzu emziriyordu. Ardından onu pusete koyarak bir anda atladı. Ebru´ya kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Olay sırasında `ambulansı arayın´ diye bağırdım. Olay günü eşimin anne ve babası da bizdeydi. Onlar da aşağı indiler. Komşulardan eşimin üzerini örtmek için bir şeyler istedim. Suni teneffüs yaparken, boğazından sesler geliyordu. Kalbinin atıp, atmadığını bilmiyorum. Olay sırasında yatak odasında bulunan kalorifer peteği kırılmış, balkondaki çamaşır ipi kırılmış, nasıl olduğunu bilmiyorum. Ebru atlarken, çamaşır ipi kopmuş olabilir" ifadelerini kullandı.
`ARKASINDAN SIÇRADIM AMA YETİŞEMEDİM´
Eşi atlarken, ona engel olmak istediğini de iddia eden sanık Erciyes, "Ebru cama sıçradığında ben de sıçradım ama tutamadım. Hemen kendini aşağı attı. Amacım, onu yakalamaktı. Ama mümkün olmadı. Atlarken çıplak vaziyetteydi. Muhtemelen peteğe basıp atlamış olabilir" dedi.
SAĞLIK GÖREVLİSİNE ENGEL OLDUĞU İDDİASI
Mahkeme başkanının aynı binada oturan bir sağlık personeli komşusunun müdahale etmesine engel olduğu yönündeki iddiaları sorması üzerine sanık Hasan Devan Erciyes, "Eşim çıplak vaziyette. Ben de üzerini örtüp, onun yanındaydım. Beni kolluk güçleri eşimin üzerinden çekmek istediler. Ben kimseye müdahale etmedim" cevabını verdi.
Şikayetçi aile avukatı Seda Asena Yıldız, olayın bir intihar gibi yansıtıldığını iddia ederek, "Son dönemde birçok kadın cinayetinde olduğu gibi bu olay da bir intihar gibi yansıtılmak isteniyor. Ama bu bir kadın cinayetidir. Maktulenin otopsi raporunda yer almayan burun bölgesindeki yaralanmanın ve bacağındaki yaralanmanın tespiti için dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi´ne gönderilmesini ve bu yönde bir rapor aldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Raziye Ebru Erciyes'in ağabeyleri ise şikayetçi olduklarını söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Hasan Devran Erciyes´in mevcut durumunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-04-15 10:14:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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