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Vali Günaydın: "Soğanlı Bölgesi'ne yılda 1 milyon turist bekliyoruz" İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun: "Örenşehir - İncesu-Yeşilhisar ile bağlayacağımız bir destinasyon oluşturma hazırlığı içerisindeyiz" Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Kültepe Yakın Doğu'nun en önemli arkeolojik merkezlerinden bir tanesi"

İHA

Vali Günaydın: "Soğanlı Bölgesi'ne yılda 1 milyon turist bekliyoruz" İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun: "Örenşehir - İncesu-Yeşilhisar ile bağlayacağımız bir destinasyon oluşturma hazırlığı içerisindeyiz" Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Kültepe Yakın Doğu'nun en önemli arkeolojik merkezlerinden bir tanesi"

Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; "Soğanlı Projemizin çalışmalarını uzun süredir devam ettiriyorduk, nihayet gerekli izinler alındı. Bu proje tamamlandığında Soğanlı Bölgesi'ne yılda 1 milyon turist bekliyoruz" dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Turizm Haftası' çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren çelenk sunma töreni Kayseri Kalesi'ndeki programla devam etti. Programın açılışında konuşan Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; kentte son yıllarda yapılan müze çalışmalarının arkeolojik faaliyetler açısından şehri farklı yerlere getirdiğini ifade ederek; "Bildiğiniz gibi Kültepe sadece Anadolu'nun değil eski Yakın Doğu'nun en önemli arkeolojik merkezlerinden bir tanesi. Kültepe'nin önemi sadece arkeolojik varlıkları barındırması değil tüm Anadolu için en erken yazılı belgelerin ortaya çıktığı yer olması bakımındandır. Bu belgeler bizi 4 bin yıllık Anadolu'nun hem politik, hem sosyal hem ekonomik hayatını içermesi bakımından dünyada eşsizdir. 75. yıla giriyoruz, özellikle yazılı belgelerin ortaya çıktığı dönemin öncesini ve hemen sonrasını araştırmak üzerine kurulu bir kazı politikamız var. Tabi ki arkeolojik veriler bizim çalışmalarımızı değerlendirmemizde katkısı oluyor ama diğer taraftan içerisinde bulunduğumuz bölge özellikle Kapadokya'nın merkezi konumundaki Kayseri'nin kültür tarihine ilişkin verileri sunması açısından son derece önemli. Kültepe; eski çağlardan itibaren Kapadokya'nın merkezi hatta ilk Kapadokya kelimesini sunması açısından Kültepe tabletleri de önemli. Kayseri'de son yıllarda yapılan müze çalışmaları, arkeolojik faaliyetler açısından hakikaten diğer komşu şehirlerden çok farklı yerlere getirdiğini söylememiz gerekiyor. Bu çalışmalar Kayseri kültür tarihini ortaya çıkarırken diğer taraftan da tarihimizi sunmak için bize fırsat oluşturuyor" dedi.

"Erciyes şehrimizin amiral gemisidir"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise Kayseri'nin zengin bir turizm potansiyeline sahip olduğunu aktararak; "Şehrimiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olup eşsiz kültür dokusu, tarihi ve doğal güzellikleri ve ayrıca zengin mutfağı ile saymakla bitmeyecek kültürel değerleriyle zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Her geçen gün gelişen şehrimizde son yıllarda ciddi turizm hamleleri yapılmaktadır. Bunların başında da Erciyes gelmektedir. Uluslararası standartlarda bir kayak merkezi olan Erciyes, yerli ve yabancı çok sayıda kayakseverlerin tercih ettiği, her yıl giderek artan potansiyeli nedeniyle şehrimizin amiral gemisi konumundadır. Kültepe'deki kazılar her yıl devam ediyor. Orada da çeşitli düzenlemeler yapılacak. Giden ziyaretçilerimiz için Asur Mahallesi oluşturulduğunda ve sonrasında Tablet Müzesi gibi bir müze yapıldığında Kültepe'ye olan ilgi daha da artacaktır. Şehrimizin çeşitli noktalarında arkeolojik kazılar gerçekleştirdik. Çoğunluğu kültür varlıklarımızı hem korumak, ortaya çıkarmak bazılarını da koruyup tanıtırken de turizme hazır hale getirilmesini sağlamak. Bunların içerisinde özellikle İncesu Örenşehir'deki mozaikli yapı gerçekten bu alanda ön plana çıkan bir yapı. Geç Roma Dönemi dediğimiz 4. yüzyıla tarihlendirdiğimiz bir yapı. Kazılar tamamlandığında gidip gezilebilecek bir noktaya getireceğiz. Örenşehir İncesuYeşilhisar ile bağlayacağımız bir destinasyon oluşturma hazırlığı içerisindeyiz. Kısa sürede hayata geçtiğinde gerçekten sürdürülebilir 12 aylık turizmin olması açısından önemli" ifadelerini kullandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin bir açık hava müzesi olduğunu söyleyerek; "İçerisinde bulunduğumuz kale de dahil Kayserimiz bir açık hava müzesi diye paylaştığımızda insanımıza şaka gibi geliyor. Gerçekten ne tarafa dönüp baksanız bir tarihi eserin olduğunu, adeta bir tarih fışkırdığını gözlemlemekteyiz. 4 bin yıl öncesi ve bunun yanında da fosillerle ilgili yaptığımız çalışmada da 7,5 milyon yıl öncesine varan bir tarihten söz ediyoruz. Bu şehirde turizm ile ilgili potansiyeli anlatsak da bitiremeyiz" şeklinde konuştu.

"Soğanlı'ya 1 milyon turist"
Programda konuşan Vali Şehmus Günaydın ise, Soğanlı Bölgesi Projesi'nde gerekli izinlerin alındığını ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Proje tamamlandığında Soğanlı'ya yılda 1 milyon turist beklediklerinin altını çizen Vali Günaydın; "Kayserimiz gerçekten binlerce yıllık mirası barındıran, birçok önemli esere ev sahipliği yapan bir şehir. Turizm konusunda hem yatırımcıların hem de bu konuda iş yapan acentaların da cazibe merkezi. Kültepe'de çıkan eserlerin sergileneceği bir müze ile ilgili çalışma başlatılmıştı. Bu müzeler tamamlandığı zaman; arkeolojik kazılarda ortaya çıkan eserlerin sergilenmesi gerek Kayseri gerekse ülke ekonomisindeki katkıları üst seviyeye çıkarılacak. Soğanlı Projemizin çalışmalarını uzun süredir devam ettiriyorduk, nihayet gerekli izinler alındı. Seyahat acentalarının dört gözle beklediğini biliyorum. Çünkü buraya 15 sene önce yılda 100 bine yakın turist gelirmiş. Maalesef son yıllarda altyapı eksikliği nedeniyle bir takım aksamalar olmuş ve ziyaretçi sayısında düşüş meydana gelmiş. Bu proje tamamlandığında Soğanlı Bölgesi'ne yılda 1 milyon turist bekliyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından 'Kültepe'de Yeni Keşifler Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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