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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Akar Kayseri'de

İHA

Bakan Akar Kayseri'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'ye geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız karşıladı. Kent merkezinde bir dizi ziyaretlerde bulunacak olan Bakan Akar, akşam da Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı Tanıtım Etkinliği'ne katılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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