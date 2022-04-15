Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 00 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada topla buluşan İbrahim’in vuruşunu kaleci Tarık çeldi.

26. dakikada Eren’in sol kanattan ortasında Cisse’nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada topla buluşan Thiam’ın şık vuruşunu kaleci Tarık kornere çeldi.

33. dakikada Campanharo’nun ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta gitti.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertan xx, Kamil Yılmaz xx

Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Hosseini xx, Mert xx, Carole xx, Campanharo xx, Attamah xx, İbrahim xx, Emrah xx, Thiam xx, Mustafa xx

Yedekler: Bilal, Uğur, Kolovetsios, Ramazan, Bertolacci, Emre, Mane, Cardoso, İlhan, Gavranovic

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Gökhanxx, Volmen xx, Ponch xx, Eren xx, Baiano xx, Fernandes xx, Boyd xx, Sabo xx, Bolaise xx, Cisse xx

Yedekler: Zafer, Pohjanpalo, Deniz, Alper, Boldrin, Phri, Cemali, Aminu, Ronaldo, Selim

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sarı kart: Campanharo (Kayserispor)

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