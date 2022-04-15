Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 00 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada topla buluşan İbrahim’in vuruşunu kaleci Tarık çeldi.
26. dakikada Eren’in sol kanattan ortasında Cisse’nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
32. dakikada topla buluşan Thiam’ın şık vuruşunu kaleci Tarık kornere çeldi.
33. dakikada Campanharo’nun ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta gitti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertan xx, Kamil Yılmaz xx
Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Hosseini xx, Mert xx, Carole xx, Campanharo xx, Attamah xx, İbrahim xx, Emrah xx, Thiam xx, Mustafa xx
Yedekler: Bilal, Uğur, Kolovetsios, Ramazan, Bertolacci, Emre, Mane, Cardoso, İlhan, Gavranovic
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Gökhanxx, Volmen xx, Ponch xx, Eren xx, Baiano xx, Fernandes xx, Boyd xx, Sabo xx, Bolaise xx, Cisse xx
Yedekler: Zafer, Pohjanpalo, Deniz, Alper, Boldrin, Phri, Cemali, Aminu, Ronaldo, Selim
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sarı kart: Campanharo (Kayserispor)
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