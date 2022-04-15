Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: 1-1

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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) -

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Kemal Yılmaz

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Campanharo (Dk. 72 Ramazan Civelek), İbrahim Akdağ (Dk. 72 Bertolacci), Attamah, Emrah Başsan, Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 62 Gavranovic)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Eren Albayrak (Dk. 85 Cemali Sertel), Holmen, Ponck, Gökhan Gönül, Fabricio, Sabo (Dk. 67 Deniz Hümmet), Fernandes, Bolasie (Dk. 86 Ronaldo Mendes), Boyd (Dk. 57 Umar), Cisse (Dk. 67 Pohjanpalo)

GOLLER: Dk. 77 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor), Dk. 67 Pohjanpalo (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Campanharo, İbrahim Akdağ (Yukatel Kayserispor), Fernandes, Eren Albayrak (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

11'inci dakikada İbrahim Akdağ'ın rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden çektiği şutu kaleci Tarık kurtardı.

27'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin altıpas üzerinden vuruşu auta çıktı.

32'nci dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın kaleye şutunu kaleci Tarık kornere çeldi.

67'nci dakikada Kayserispor ceza sahası içinde Onur Bulut havadan gelen topa kafayla vurarak kaleci Lung'a vermek istedi. Sert gelen topu Lung çelmeye çalıştı. Bu sırada Kayserispor savunmasına çarpan top oyuna yeni giren Pohjanpalo'nun önüne düştü. Pohjanpalo'nun boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-1.

77'inci dakikada sol kanatta Ramazan Civelek'in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Emrah Başsan'ın şutu ağlarla buluştu: 1-1.

85'inci dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içinde bulunan Gavranovic'in topa kafayla vuruşu direkten döndü. Sonrasında Rizespor savunması topu uzaklaştırdı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-04-15 22:34:06



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