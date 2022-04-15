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Berna Gözbaşı: Kupaya odaklandık

DHA

Berna Gözbaşı: Kupaya odaklandık


İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim aklımız salı günü Trabzonspor ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası maçında. Kupaya odaklandık" dedi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'ün haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Stadyum çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Yediğimiz golle 3 puanı kaçırdık. Genel olarak oynanan futboldan memnunum. Bizim aklımız salı günü Trabzonspor ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası maçında. Kupaya odaklandık. Geçen senelerde bizim de yaşadığımız düşmeme mücadelesi veren bir takım vardı. Onlara karşı şanssız bir golle geriye düşüp sonra reaksiyon gösterip 1 puan aldığı için takımımızı kutluyorum" diye konuştu.
"BÜTÜN KULÜP BAŞKANLARININ OLDUĞU GİBİ BEN DE ÇOK ENDİŞELİYİM"
Kulüpler Birliği toplantısının ve yayıncı kuruluşla ilgili soru sorulması üzerine Berna Gözbaşı, "Yayıncı kuruluşun bize sunduğu opsiyonlar var. Başkanlarla istişare ettik. Onların sunduğu opsiyonlardan, seçeneklerden birini şu anki federasyon başkanımıza ilettik. Yayın geliri düşüyor. Gelecek sene için bütün kulüp başkanlarının olduğu gibi ben de çok endişeliyim. Döviz kurunun yükselişi ve yayıncı kuruluş gelirinin düşüşü gelecek sene için beni düşündürüyor. Planlama yapmak için bunu bekliyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı'nda şu an federasyon seçimleriyle ilgili istişare ettiğimiz isimler oldu" ifadelerini kullandı.
"SPOR YASASINDAKİ BU KADAR KISITLAMA İLE YÖNETİCİ BULAMAYIZ"
Spor yasası ile ilgili gelen soru üzerine ise Berna Gözbaşı, şöyle konuştu: 
"Spor yasasında kulüpler için faydalı maddeler de var. Mevcut yönetimde yer alan başkan ve yöneticileri kaygılandıran maddeler var. Örneğin 'kasıt ve ihmal' diyor ama orda da bir açıklama yok. Maddelerin açığa kavuşması lazım. Çünkü bu kötü niyetli de kullanılabilir. Bütün kulüplerin mali yapıları çok sağlıklı değil. Devletimiz de bunu disipline etmek istiyor ama biz tekrar bu konuyu konuşmak için Ankara'ya gideceğiz. Tabii ki herkesin kulüpleri maddi yüke sokup gitmesi doğru bir şey değil. Denetimler olsun ama bu kadar kısıtlama durumunda yönetici bulamayız diye düşünüyorum. İstişare etmek istediğimiz maddeleri kendi aramızda konuştuk. Çarşamba günü bu konuyu konuşacağız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Berna Gözbaşı'nın konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-04-15 23:38:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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