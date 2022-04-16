Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Talasgücü'nün maç programı belli oldu

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'un Türkiye 3. Ligi'ne yükselme PlayOff maç programı belli oldu. Sarı lacivertliler, ilk maçını 20 Nisan Çarşamba günü oynayacak.
Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grubu lider olarak tamamlayan Talasgücü Belediyespor'un PlayOff maç programı belli oldu. Sarı lacivertliler, Mersin'de oynanacak maçlarda Malatya ekibi Arguvan Belediyespor ve Gaziantep ekibi Ankasspor ile karşılaşacak.
182022 Nisan tarihlerinde oynanacak maçlarda Talasgücü Belediyespor, ilk günü BAY olarak geçecek. İlk maçını Arguvan Belediyespor ile oynayacak Sarı Lacivertliler, Cuma günü de Ankasspor ile karşılaşacak. Talasgücü Belediyespor, tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonrasında rakiplerinden daha çok puan toplamayı başarırsa Türkiye 3. Ligi'ne yükselecek.
Mersin'de oynanacak PlayOff mçlarının programı şöyle:
18 Nisan Pazartesi
Arguvan BelediyesporAnkasspor
Talasgücü BAY
20 Nisan Çarşamba
Talasgücü BelediyesporArguvan Belediyespor
Ankasspor BAY
22 Nisan Cuma
AnkassporTalasgücü Belediyespor
Arguvan Belediyespor BAY
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