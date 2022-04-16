Çocukların oyunu binayı birbirine kattı Kayseri'de çocukların yangın merdiveninde çıkardığı yangında dumandan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de çocukların yangın merdiveninde bulunan eşyaları yakması sonucu çıktığı iddia edilen yangında dumandan zehirlenen 7 bina sakini hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi 1833. Sokak üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın 5. katındaki yangın merdiveninde bulunan eşyalar, iddiaya göre oyun oynayan çocuklar tarafından yakıldı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, binayı da yoğun duman kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri can havliyle kendilerini dışarı atarken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı, Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu kısa süre içerisinde söndürüldü. Dumandan etkilenen 7 bina sakini de ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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