Erciyes Esen Makinaspor’da yeni dönem Teknik Direktörlüğe Yusuf Yanar getirildi

Erciyes Esen Makinapor, yeni sezon öncesi Teknik Direktörlük için genç isim Yusuf Yanar ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makinaspor’da yeni dönem başladı. 20212022 sezonunda şampiyonluk mücadelesinde yarı finalde elenerek veda eden sarı kırmızılı takımda tecrübeli teknik adam Emrah Çıtak ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına yeni sezon öncesi genç teknik adam Yusuf Yanar getirildi. Son olarak Yahyalıspor’da yardımcı antrenör olarak görev yapan Yusuf Yanar, yeni sezonda ilk kez teknik direktör olarak saha olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Her iki taraf içinde hayırlı olmasını ifade eden Teknik Direktör Yusuf Yanar, “Hakkımızda hayırlısı olsun. Yeni takımımız Erciyes Esen Makinaspor. Her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum. Serdar Gökhan Esen başkanımıza ve yönetimimize ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ekibimizle birlikte hedefe yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi. İşte Erciyes Esen Makinaspor’un yeni teknik heyeti şu şekilde;

Yusuf Yanar Teknik Direktör

Ebubekir Baydilli Yardımcı Antrenör

Yener Çabuker Yardımcı Antrenör Analist

Atakan Asker Kaleci Antrenörü

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