Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

TUS kontenjanları ve tercih tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olcay DÜZGÜNGökay SANLI/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 9 katlı binanın 5'inci katındaki merdiven boşluğunda atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi´nde, 9 katlı bir binanın 5'inci katında, merdiven boşluğunda bulunan atık malzemeler, bugün saat 11.30 sıralarında alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, apartmanı duman kapladı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturan 4 kişi, yangına müdahale ederken dumandan etkiledi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik çalışmayla söndürdü. Dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Gökay SANLI

2022-04-16 12:52:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.