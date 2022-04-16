Ramazan ayında pastırma ve sucuk içine ilgi arttı

Kayseri’de Ramazan ayı ile beraber kente özgü ürünlerden pastırma ve sucuk içine olan ilgi arttı. Esnaf Yasin Güzel, “Kayseri’de sucuk içi Ramazan ayında bir adettir” dedi.

Pastırma ve sucuğu ile ünlü Kayseri'de, Ramazan ayı dolayısıyla pastırmacılarda hareketlilik yaşanıyor. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezlerinden olan pastırma, sucuk ve sucuk içine olan ilgi Ramazan ayı ile birlikte arttı.

Ramazan ayında işlerinin açıldığını ve gayet iyi olduğunu söyleyen esnaf Yasin Güzel, “Halkımız Ramazan ayında pastırma ve türlerini biraz daha fazla tüketmeye başlıyorlar. Bizim de buna bağlı olarak işlerimiz artıyor. Sucuk, bal satışlarımız aynı şekilde artıyor. Ramazan ayında insanlarımız aç olduklarından dolayı her şeyi canları istiyor. O yüzden de işlerimiz iyileşiyor çok şükür. Kayseri’de sucuk içi Ramazan ayında bir adettir. Genelde tüm Türkiye’de olur ama Kayseri’de bir başka olur. Ramazanın ilk gününde kıymamızı, harcımızı alırız ve burada yaparız. Müşterilerimiz de 1 ay boyunca bunları tüketmeye başlarlar. Fiyatlarda çok afaki bir artış olmadı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.