Kayseri'de 'toz taşınımı' ve fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri'de Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiği bildirilerek vatandaşlar; ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde düşme, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İl genelinde Pazar günü Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Pazartesi günü rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır" denildi.

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