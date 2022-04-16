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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fırat Caddesi üzerinde 38 AGC 043 plakalı hafif ticari araç ile 06 FKA 67 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye sevk etti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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