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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacılar Belediyesi 973 ilçe arasında 134. oldu

İHA

Hacılar Belediyesi 973 ilçe arasında 134. oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilçelerin SosyoEkonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralaması 5 yıl aranın ardından yeniden yayınlandı. Buna göre ikinci kademe ilçeler arasında yer alan Hacılar ilçesi, Türkiye genelinde 973 ilçe arasında 134’üncü sırada gelişmiş ilçeler arasında yer almayı başardı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilçelerin SosyoEkonomik Gelişmişlik sıralaması araştırması (SEGE 2022) çerçevesinde Hacılar ilçesi İlçelerin SosyoEkonomik Gelişmişlik Sıralaması İkinci Kademe Gelişmiş İlçeler arasında Türkiye’de 134’üncü sırada yer alırken, Kayseri’deki ilçeler arasında üçüncü sırada yer aldı. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “Güzel ilçemiz Hacılar her geçen gün güzelliklere değer katarak büyümeye devam ediyor” dedi. SosyoEkonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki düzey2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin sosyoekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmaları olarak biliniyor. Çalışmalarda, sosyoekonomik gelişmişliği ölçen değişkenler kullanılarak düzey2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin gelişmişlik düzeyleri istatistiksel tekniklerle analiz edilmekte ve söz konusu birimlerin gelişmişlik sıralaması ortaya konuyor. Buna göre 2017 yılında yapılan sıralamada Türkiye genelinde ilçe bazında 0,263 skorla 3’üncü kademe ilçeler arasında 289’uncu sırada yer alan Hacılar, il sıralamasında ise 4’üncü sırada yer almıştı. SEGE 2022’de ikinci kademe gelişmiş ilçeler arasında 0,963 skorla Türkiye’de 134’üncü sıraya yükselen Hacılar ilçesi, il içindeki sıralamada ise 3’incü sıraya yükseldi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan açıklanan rakamların ardından yaptığı değerlendirmede, “Güzel ilçemiz Hacılar için her gün azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız her iş Hacılarımıza ve Kayserimize değer katıyor. Bildiğiniz üzere 29 projeyle çıktığımız yolda 34 projemizi ilçemize kazandırdık. İlçemiz aynı zamanda bir sanayi ve üretim ilçesi. Turizmde, tarımda ve hayvancılıkta da önemli bir konumda. Tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz çalışmaların hepsi ilçemize ayrı bir değer kattı. Bunun sonucunda da güzel ilçemiz SEGE 2022’de ikinci kademe gelişmiş ilçeler arasında 0,963 skorla Türkiye’de 134’üncü sıraya yükseldi. Bu bizi fazlasıyla mutlu etti. Çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Belediye olarak her alanda varız. Belediye olarak çözüm üretmeyi seviyoruz. Belediyecilik anlayışımız her zaman vatandaşımızın yanında olmak, 2021 yılın da ilçemize devlet ve millet iş birliği ile ilçeye 378 milyon TL’lik yatırım kazandırdık. Bizler bu bağlamda yoğun tempomuz arasında sürekli ilçemiz için Ankara’da devlet büyüklerimizle bir aradayız. İlçemizin batısından doğusuna kadar her türlü hizmeti vatandaşımıza ulaştırabilmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.
Hacılar’ın Anadolu’nun parlayan yıldızı olduğunu belirten Başkan Özdoğan; "Yaptığımız her iş Hacılar’ın gelişmesi ve büyümesi için. Güzel ilçemiz Hacılar; gerek sanayi gerek turizm gerekse doğal güzellikleriyle yaşamaya ve görülmeye değer bir ilçedir. Nitekim bu husus da SEGE 2022 endeksi ile doğrulanmış bir husustur" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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