Başkan Çolakbayrakdar, iftarı yetim çocuklarla açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar, iftarı yetim çocuklarla açtı

İHA

Başkan Çolakbayrakdar, iftarı yetim çocuklarla açtı

Kocasinan Belediyesi tarafından Dünya Yetimler Günü olması sebebiyle, ilçedeki yetim çocuklar için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Onların yüzünü güldürebildiysek, mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.
Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, ilçede yaşayan 130 yetim çocuk yakınlarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirme fırsatı buldu. İftar öncesi Hacivat ve Karagöz gösterisini izleyen çocuklar, daha sonra çeşitli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi. Etkinliğe katılanlara Kocasinan Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler de verilirken, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte çocukların mutluluğuna ortak oldu. Çocukların yüzünü güldürmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; "Bugün Dünya Yetimler Günü, bugün soframızı yetimler şenlendirecek. Evlatlarımızla birlikte iftar yapacağız. Tabi ki bütün dünyadaki çocuklar gülsün, mutlu olsun. Çocukların yüzlerinin gülmesi, dünyanın yüzünün gülmesi demek. Biz de inşallah onların yüzünü güldürebildiysek, mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bütün çocuklarımıza daha güzel bir yarın, daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir Kayseri bırakabilmek için çalışıyoruz. Katılan çocuklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2022 Yahyalı'da istihdam yılı olacak
YEREL HABERLER 2022 Yahyalı'da istihdam yılı olacak
Başkan Büyükkılıç, Gençlik Projesi'nde öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Gençlik Projesi'nde öğrencilerle ...
KAY-SER A.Ş. 2021 yılı 26. Olağan Mali Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER KAY-SER A.Ş. 2021 yılı 26. Olağan Mali Kurulu yapıldı
Kazım Yücel: “Turizm reklamı yapılmazsa, Kayseri uyuyan bir dev olacak” Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: “Çevre illerdeki turizm acentelerine tanıtım broşürü yaptırılmalı”
YEREL HABERLER Kazım Yücel: “Turizm reklamı yapılmazsa, Kayseri ...
"Hemofili tedavi edilmezse sakatlıklara yol açar" Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Fatma Türkan Mutlu: "Zamanında müdahale edilmediğinde ciddi sorunlara neden olabilir"
YEREL HABERLER "Hemofili tedavi edilmezse sakatlıklara yol ...
Turkovac, Sinovac'tan 2,5 kat daha etkili ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Dünyada ilk 500, Türkiye'de 5'i zorlayacağız. Hayalimiz bu"
YEREL HABERLER Turkovac, Sinovac'tan 2,5 kat daha etkili ERÜ Rektörü Prof. ...
Hacılar Belediyesi 973 ilçe arasında 134. oldu
YEREL HABERLER Hacılar Belediyesi 973 ilçe arasında 134. oldu
Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi
YEREL HABERLER Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi
Kayseri'de yapılan organ nakli ameliyatlarında yüzde 100 başarı sağlandı
YEREL HABERLER Kayseri'de yapılan organ nakli ameliyatlarında yüzde ...
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Bu yasa çerçevesinde yönetici bulamayız"
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Bu yasa ...
Kayseri U18 Ligi Play-Off Kocasinan Şimşekspor:2 - Talasgücü Belediyespor:1
YEREL HABERLER Kayseri U18 Ligi Play-Off Kocasinan Şimşekspor:2 - ...
Başkan Yıldırım Kayseri İl Başkanlığı ile sahurda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım Kayseri İl Başkanlığı ile sahurda ...
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Kayseri'de 'toz taşınımı' ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Kayseri'de 'toz taşınımı' ve fırtına uyarısı
Baki Ersoy, MHP'den istifa etti
YEREL HABERLER Baki Ersoy, MHP'den istifa etti
Büyükşehir KAYBİS sezonu açtı
YEREL HABERLER Büyükşehir KAYBİS sezonu açtı
Ramazan ayında pastırma ve sucuk içine ilgi arttı
YEREL HABERLER Ramazan ayında pastırma ve sucuk içine ilgi arttı
Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi ...
Erciyes Esen Makinaspor’da yeni dönem Teknik Direktörlüğe Yusuf Yanar getirildi
YEREL HABERLER Erciyes Esen Makinaspor’da yeni dönem Teknik ...
Melikgazi sporcusu Fransa'da yarışacak
YEREL HABERLER Melikgazi sporcusu Fransa'da yarışacak
Çocukların oyunu binayı birbirine kattı Kayseri'de çocukların yangın merdiveninde çıkardığı yangında dumandan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Çocukların oyunu binayı birbirine kattı Kayseri'de ...
Develililer iftarda bir araya geldi Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan, “Ramazan'da durumu iyi olmayanların hatırlanmasını sağlamalıyız”
YEREL HABERLER Develililer iftarda bir araya geldi Develililer ...
Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Talasgücü'nün maç programı belli oldu
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Talasgücü'nün maç ...
Bellona Kayseri’den maça davet
YEREL HABERLER Bellona Kayseri’den maça davet

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.