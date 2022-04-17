Güven timleri tarihi eser yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı güven timlerince yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 adet obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri; Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesinde yaptığı çalışmalarda durumundan şüphelendikleri E.G. (38) ve M.K.'nin (31) sorgulamasını yaptı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise 8 adet kaçak tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.