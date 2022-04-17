Amatör Lig maçını kamyon ve römorkların üzerinden izlediler Statta tribün olmayınca çareyi kamyon ve römorklarda buldular

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri 1. Amatör Küme 5. haftasında oynanan Sindelhöyükspor ile Talas İdmanyurdu maçına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, römork ve kamyonların üzerine çıkarak maç izlediler.

Sindelhöyükspor Talas İdmanyurdu maçı Sindelhöyük Şehit Mücahit Sınırtepe Stadı'nda oynandı. Maça Sindelhöyük halkı, kadın ve çocukların da aralarında olduğu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Statta tribün olmayınca vatandaşlar maçı kamyon, römork ve araçların üzerine çıkarak izledi.

Çekişmeli geçen maçı ev sahibi Sindelhöyükspor 42 kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.