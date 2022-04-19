Kayseri Basketbol - Galatasaray: 72-78

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Olcay DÜZGÜN-Gökay SANLI/KAYSERİ,(DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Can Mavisu, Mustafa Candemir Tabak, Burak Durmuş

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Peddy 15, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 5, Sevgi Tonguç, Dilara Tongar 7, Williams 23, Farhiya Abdi 10, Egle 10, Gizem Tüzün 2

GALATASARAY: Davis 10, Melis Gülcan 13, Sude Yılmaz 5, Pelin Derya Bilgiç 11, Gizem Başaran Turan 4, Krajisnik 2, Gizem Yavuz 2, Merve Aydın 2, Evans 4

1'İNCİ PERİYOT: 24-19

İLK YARI: 43-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-50

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26'ncı haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Bellona Kayseri Basketbol sahadan 78-72'lik skorla mağlup ayrıldı. Konuk takımda Krajisnik kaydettiği 27 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Gökay SANLI

2022-04-19 19:04:25



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