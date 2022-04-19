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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin stop lambasından uyuşturucu çıktı

İHA

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir otomobilin stop lambasına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobilin stop lambasından uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir otomobilin stop lambasına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz çalışmasında M.A.'nın doğu illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Şahsın aracını tespit eden ekipler şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramada ise aracın stop lambası içerisine zulalanmış 130 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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