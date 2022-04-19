Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 72 - Galatasaray: 78

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Bellona Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray’a 7872 mağlup oldu.



Salon: Kadir Has

Hakemler: Can Mavisu xx, Mustafa Candemir Tabak xx, Burak Durmuş xx

Bellona Kayseri Basketbol: Sheylani Peddy xxx 15, Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu xx 5, Sevgi Tonguç x, Dilara Tongar xx 7, Brooque Williams xxx 23, Farhiya Abdi xx 9, Egle Sventoraite xx 11, Gizem Tüzün xx 2

Başantrenör: Ayhan Avcı

Galatasaray: Kaela Dawn Davis xx 10, Melis Gülcan xx 13, Sude Yılmaz xx 5, Pelin Derya Bilgiç xx 11, Gizem Başaran Turan xx 4, Tina Krajisnik xxx 27, Gizem Yavuz xx 2, Merve Aydın xx 2, Shante Marie Evans xx 4

Başantrenör: Efe Güven

1. periyot: 2419 (Bellona Kayseri lehine)

Devre: 4334 (Bellona Kayseri lehine)

3. periyot: 6050 (Bellona Kayseri lehine)

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