Otomobilin stop lambasına uyuşturucu gizleyen sürücüye gözaltı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, otomobilin stop lambasının içine uyuşturucu gizleyen sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.´nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. M.A.´nın kullandığı otomobil kent merkezinde polis ekiplerince durduruldu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada stop lambasının içine gizlenmiş 130 gram metamfetamin ele geçirildi. M.A., `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-04-20 00:30:39



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