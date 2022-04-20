Kayserispor Trabzonspor'a karşı 3 maçını da kaybetti

Kayserispor, bu sezon Trabzonspor ile oynadığı 3. maçını da mağlup noktaladı.



Kayserispor, Süper Lig lideri Trabzonspor ile lig ve kupada oynadığı 3 maçı da kaybetti. Süper Lig'in ilk yarısında sahasında oynadığı maçta Trabzonspor'a 21 mağlup olan Kayserispor, ligin ikinci yarısında Karadeniz'de oynanan maçta 20 öne geçmesine rağmen sahadan 32 yenik ayrılmıştı. Trabzonspor ile son olarak Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karılaşan sarı kırmızılılar, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında kalesinde tek gol görerek 10 yenildi. Kayserispor, Trabzonspor ile oynadığı 3 maçta 3 gol atıp 6 gol yedi.

Kayserispor ile Trabzonspor arasında bu sezonki 4. müsabaka 10 Mayıs Salı günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

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