Büyükkılıç: "Atıktan 15 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik ürettik"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç: "Atıktan 15 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik ürettik"

İHA

Büyükkılıç: "Atıktan 15 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik ürettik"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde yıl boyunca toplanan katı atıkları değerlendirerek 2021 yılında toplam 15 bin 476 hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak 39 milyon kilowat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Molu bölgesindeki Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’ndeki katı atıkları işleyerek elektrik enerjisine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan atığı enerjiye dönüştürürken, diğer taraftan elektrik üretimi sırasında açığa çıkan sıcak suyun değerlendirildiği 10 bin metrekare kapalı alana kurulu serada da yüzlerce ton domates üretimi ile tarımsal üretime katkı sağlıyor.

MİLYONLARCA KİLOWAT ELEKTRİK ÜRETİLEREK, BİNLERCE KONUT AYDINLATILIYOR
Toplanan katı atıkların, çeşitli yöntemler kullanılarak metan gazına, metan gazının ise elektrik enerjisine dönüştüğü 410 bin metrekare alanda kurulu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde, her yıl on binlerce ton katı atık işleniyor ve milyonlarca kilowat elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 2021 yılında toplam 39 milyon kilowat elektrik üretimi yapıldığını belirterek, “Evsel nitelikli katı atık düzenli depolama tesisinde bulunan enerji üretim tesisinin 5,7 megawat olan kurulu gücünü 2021 yılında 2 katı olan 11,7 megawata çıkardık ve sadece 2021 yılında 39 milyon kilowat elektrik üretimi gerçekleştirdik. Bu miktar ile toplam 15 bin 476 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyemiz, diğer taraftan 5 milyon metrekare alan üzerinde 80 bin büyükbaş hayvanın yetiştirileceği Beydeğirmeni Besi Bölgesi ve Biyogaz Tesisi Projesi’ni hayata geçirdik. Proje çerçevesinde hayvansal atıklardan 4,5 megawat kurulu güce sahip biyogaz tesisinden elektrik üretimi sürecini başlattık” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR, ÇEVRE HASSASİYETİYLE ELEKTRİK ÜRETİMİNE KATKI SAĞLIYOR
Büyükşehir Belediyesi’nin bir yandan altyapı, imar, sosyal ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirirken, diğer taraftan da şehrin çevresini koruyan çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, “2011 yılından itibaren metan gazından elektrik üretimi gerçekleştirilen tesiste, toplanan atıklar işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Ayrıca elektrik üretimi esnasında açığa çıkan ısının serada kullanılması ile binlerce ton domates üretimi gerçekleştirilerek, tüketime sunuluyor” dedi.

SU ARITIMINDAN EDİNİLEN ATIKLARDAN 5 MİLYON 184 BİN 450 TL’LİK ELEKTRİK
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, arıtılan atık sulardan da elektrik enerjisi üretimi sağladı. Buna göre Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) bünyesinde hizmet veren, Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde, 2021 yılında arıtılan atık sulardan oluşan birincil çamurun çürütülmesi yöntemiyle elektrik üretildi. Atık su arıtma çamurundan üretilen 2 milyon 817 Bin 28 metreküp biyogazın ekonomik değeri 5 Milyon 184 Bin 450 TL olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi'den yetim çocuklara bisiklet hediyesi
YEREL HABERLER Melikgazi'den yetim çocuklara bisiklet hediyesi
Vali Günaydın: “Yatırım iştahımız üst seviyede” Kayseri’de MÜSİAD tarafından “ümmet iftarı” verildi
YEREL HABERLER Vali Günaydın: “Yatırım iştahımız üst ...
Safra kesesi cerrahisinde güven veren yöntem: Güvenli Kolesistektomi
YEREL HABERLER Safra kesesi cerrahisinde güven veren yöntem: Güvenli ...
Miniklerden Başkan Büyükkılıç'a sevgi
YEREL HABERLER Miniklerden Başkan Büyükkılıç'a sevgi
Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin 837 TL para cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin 837 TL para ...
Dr. Ahmet İnal: Hijyenin olmadığı yerlerde salmonella riski her zaman mevcut
YEREL HABERLER Dr. Ahmet İnal: Hijyenin olmadığı yerlerde salmonella ...
Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin TL ceza
Turnalar Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda
YEREL HABERLER Turnalar Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda
Kayserispor Trabzonspor'a karşı 3 maçını da kaybetti
YEREL HABERLER Kayserispor Trabzonspor'a karşı 3 maçını da kaybetti
Bellona Kayseri Basketbol ligde kaldı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol ligde kaldı
Kayserispor rövanştan umutlu Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Bu maçın rövanşı da var"
YEREL HABERLER Kayserispor rövanştan umutlu Kayserispor Başkanı ...
Otomobilin stop lambasına uyuşturucu gizleyen sürücüye gözaltı
YEREL HABERLER Otomobilin stop lambasına uyuşturucu ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 72 - Galatasaray: 78
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 72 ...
Otomobilin stop lambasından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin stop lambasından uyuşturucu çıktı
Kayseri Basketbol - Galatasaray: 72-78
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol - Galatasaray: 72-78
Okul sporları okçuluk müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Okul sporları okçuluk müsabakaları başladı
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı
Şahin, KESOB’a Başkan adaylığını açıkladı Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Hayrullah Şahin: “KESOB’a tek aday çıkmasını isterdik ancak bizimle istişare etmediler”
YEREL HABERLER Şahin, KESOB’a Başkan adaylığını açıkladı Otobüsçüler ...
KAYÜ Develi Seyrani Kampüsü hayırsever ve yerel yönetim desteğiyle gelişimini sürdürüyor
YEREL HABERLER KAYÜ Develi Seyrani Kampüsü hayırsever ve yerel ...
Melikgazi, sanayi sitelerini baştan sona temizledi
YEREL HABERLER Melikgazi, sanayi sitelerini baştan sona temizledi
Kayseri’deki feci olayda hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kayseri’deki feci olayda hayatını kaybeden şahıs son ...
Şehit üsteğmen, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit üsteğmen, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Melikgazi Belediyesi İlkokulundan 'e-twinning' Projesi ile Beceri Desteği
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi İlkokulundan 'e-twinning' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.