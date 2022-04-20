Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı- koca öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Beyza AYDOĞDU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİAnkara kara yolunda, hafif ticari aracın Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada sürücü Tahir Yılmaz (68) ile eşi Buket Yılmaz (67) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında KayseriAnkara karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Tahir Yılmaz yönetimindeki 38 UP 224 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, sürücü Yılmaz ile otomobildeki eşi Buket Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmayı jandarma ekipleri sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Beyza AYDOĞDU

2022-04-20 18:55:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.