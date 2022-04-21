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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Develispor, küme düştü.

Bölgesel Amatör Lig 3. Grupta mücadele eden Develispor, oynadığı 18 maçtan 9 galibiyet 3 beraberlik 6 mağlubiyet ile ayrılırken grubu 30 puan ile 4. Sırada tamamladı. Sezon sonunda bir Kayseri ekibinin 3. Lige yükselememesi ile Develispor da küme düştü.

Küme düşen Develispor, gelecek sezon Süper Amatör ligde mücadele edecek.

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