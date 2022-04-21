Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge Play-Off: Talasgücü Belediyespor: 1- Arguvan Belediyespor: 2

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge PlayOff karşılaşmasında Talasgücü Belediyespor ile Arguvan Belediyespor, Mersin’de karşı karşıya geldi. Zorlu 90 dakika sonunda Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor rakibi Arguvan Belediyespor’a 21 mağlup oldu ve 3. Lig şansını kaybetti.

Stat: Mersin Stadyumu

Hakemler: Deniz Kükrek xx, Ahmet Deveci xx, Ahmet Fındık xx

Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden x, Doğukan Çevik x, (Muzaffer İlhan x dk.72), Osman Buğra Uysal x, (Eren Toksoy ? dk.90+3),Ramazan Taş x, ( Uğurcan x dk.45+3), Adem Hakan Ali Denizer xx, Canberk Soykuvvet xx, Muhammed Özdemir x, Ahmet Aydın x, (Gökhan Öz x dk.46), Tayfun Yanar x, Emrah Turan x, (Gökalp Kahya x dk.72), Yusuf Kılıç x

Arguvan Belediyespor: Alptekin Teytey xx, Tevfik Şanver xx, Mehmet Ballı xx, Sertaç Eren xx, Enes Filiz xx, Habib Akman xx, Ebubekir Yardım xx,(Enginz Yıldız x dk.82), Oğuzhan Nemli xx, (Cuma Nasır x dk.89), Güven Gürsoy x, Abdulvahap Kaya xx, (Mert Ali Tugrut x dk.82), Arif Bostancı x

Goller: Adem Hakan Ali Denizer dk.84 (Talasgücü Belediyespor), Ebubekir Yardım dk.12, Enes Filiz dk.45+7 (Arguvan Belediyespor)

Kırmızı Kart: Yusuf Kılıç dk.32, Tayfun Yanar dk.45 (Talasgücü Belediyespor) Arif Bostancı dk.45 (Arguvan Belediyespor)

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