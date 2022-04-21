Kayseri okul sporları futsal müsabakaları tamamlandı Özel Tekden Ortaokulu şampiyon oldu

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20212022 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Futsal Küçük kızlarerkekler müsabakaları sona erdi.



Talas Spor Salonunda birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan müsabakaların sonunda kızlarda Özel Tekden Ortaokulu şampiyon olurken, İbrahim Tennuri Ortaokulu ikinci, Erciyes İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu. Erkeklerde ise Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu şampiyon, Özel Tekden Ortaokulu ikinci, Yavuz Selim Ortaokulu üçüncü oldu. Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda dereceye giren takımları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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