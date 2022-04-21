Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kayseri’de kamp yapıyor

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Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kayseri’de kampa girdi.



Argıncık Amatör Spor Tesislerinde antrenman yapan milli takım, 25 Nisan’da Fransa’da yapacakları müsabaka için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, milli oyuncuları ziyaret ederek, “Milli takımımızı Kayseri’de ağırlamak bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızın azimli çalışmalarıyla büyük başarılara imza atacaklarına, Fransa’dan da galip döneceklerine inanıyorum. Mili Takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

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