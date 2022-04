Başkan Büyükkılıç ile hayırsever arasında bir işbirliği daha

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Serpil ve Mehmet İştahlı arasında cami yapımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.



Hayırseverler şehri Kayseri’de gönül belediyeciliğini esas alarak, her gün yeni bir hizmeti daha hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde cami yapımına sağlayacakları katkı çerçevesinde hayırsever İştahlı Ailesi ile bir araya geldi. Başkanlık makamında Başkan Büyükkılıç ile hayırsever Serpil ve Mehmet İştahlı işbirliği protokolüne birlikte imza attı. Programda, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da hazır bulundu. Başkan Büyükkılıç, atılan işbirliği imzası sonrası, “Ramazan ayımızın bu güzel günlerinde bir hayırseverimiz ile daha buluşmak suretiyle şehrimizin unvanına yakışır hayırseverler şehri Kayseri anlayışıyla hem bir cami hem de sosyal tesis ile ilgili çok güzel kararlar alındı, imzalar atıldı. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, Cenabı Allah helalinden bol rızık versin” diye konuştu. Hayırsever iş insanı Mehmet İştahlı da Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “İmkânlarımız değerinde Allah’ta nasip etti. Rabbim tüm İslam âlemine, hayır sahiplerine böyle şeyleri nasip etsin. Hastanedir, okuldur, camidir, şehrimizin bu birliğe ihtiyacı var. Elimizden gelen her türlü imkânlarla bizler gerekeni yapacağız” dedi.

Yaşadığı heyecanı ve mutluluğu anlatan hayırsever iş insanı Mehmet İştahlı’nın eşi Serpil İştahlı ise “Bugünü ve şu heyecanı yaşamak bizim için çok değerlidir. Yaptığımız hayır bizim için gurur vesilesi oldu. Bu vatanın ve milletin her şeye layık olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir şey sonuçta bize ait değil, bizler emanetçiyiz, inşallah en güzel yere emanet etmişizdir” ifadelerini kullandı.

