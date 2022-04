210 çölyak hastasına glutensiz gıda paketi verildi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, gluten hassasiyeti nedeniyle çölyak hastası olan vatandaşlara 210 adet glutensiz gıda desteğinde bulunduklarını söyledi.



Belediye olarak daima çölyak hastalarının yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretiyoruz. Çölyak hastalığı hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi gerektiriyor. Çölyaklı olan bireylerimizi yok saymıyoruz ve destekte bulunuyoruz. Her markette bulunmayan ve fiyatı yüksek olan bu ürünleri temin ederek sosyal belediyecilik projesi çerçevesinde bizde kaydı olan ailelerimize ulaştırıyoruz. Glutensiz gıda ürünlerinin yer aldığı destek paketlerini ilçemizdeki çölyak hastalarına ulaştırılmaya devam ediyoruz. Cenabı Allah kimseye sağlık sorunu vermesin. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ise destekleri ile her zaman gönüllere dokunan Başkan Mustafa Palancıoğlu’na çölyak hastalarına her zaman yardımcı olduğu için teşekkür etti.

