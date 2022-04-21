Kayseri'de sahte plaka imalathanesine operasyon Oto aksesuar görünümlü iş yerinde yüzlerce sahte plaka ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, oto aksesuar görünümlü bir iş yerinin gizli deposunda sahte plaka basıldığı tespit edildi. İş yerine yapılan operasyonda çok sayıda sahte plaka ve prese makinası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte plaka basarak çeşitli illere gönderildiği bilgisi üzerine geniş çaplı araştırma yaptı. Ekiplerce yapılan araştırmada; Kocasinan ilçesinde M.G.'ye (36) ait oto aksesuar görünümlü işyerinin gizli depo olarak kullanılan bölgede sahte plakaların basıldığı tespit edildi. Sahte olarak basılan plakaların terör eylemlerinde de kullanılma ihtimali göz önünde bulundurularak ekiplerce adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda plaka basımında kullanılan pres makinası, plaka boyama makinaları, plaka boyaları, sahte olarak basılmış ve Türkiye'nin 20 iline gönderilmek üzere hazır sahte mühürlü plakalar, plaka basımında kullanılan çok sayıda metal levha, harf ve rakamdan oluşan kalıplar, basıma hazır çok sayıda plaka levhaları ile birlikte çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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