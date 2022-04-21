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Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi 973 ilçe arasında 46. sırada yer aldı"

İHA

Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi 973 ilçe arasında 46. sırada yer aldı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 973 ilçe arasında yapılan İlçelerin SosyoEkonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması sonuçlarının açıklandığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, araştırma sonucuna göre Melikgazi ilçesinin Türkiye’de 46’ncı, Kayseri’de ise birinci sırada yer aldığını söyledi.
SosyoEkonomik Gelişmişlik Sıralaması ile ilçelerin yol haritasının ortaya çıkarıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 973 ilçe arasında yapılan İlçelerin SosyoEkonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması sonucuna göre Melikgazi ilçesi Kayseri’de ilk sırada, Türkiye de ise 46’ncı sırada yer almıştır. 973 ilçeye ait SEGE2022 çalışmasında ilçelerin sosyoekonomik gelişmişliğini ölçen 56 değişken faktör kullanılmıştır. Bu 56 değişik faktör 6 temel başlığa indirgenmiş ve sıralama yapılmıştır. Bir ilçenin ekonomik, sosyal, eğitim, spor, sanayi, sağlık, üretim, teknoloji, ticaret katkıları ve oranları göz önünde bulundurulmuştur. Bu rakam Melikgazi için bir övünç olduğu gibi Kayserimiz için de bir kazançtır” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, bu tür il ve ilçelerin çok yönlü analiz çalışmaları ile şehirlerin bir bakıma röntgenin çekildiğini ve gelecek yıllar için yol haritasının çizilmesine imkân tanıdığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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