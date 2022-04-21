Hırsızlıktan 61 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de, 8 ayrı 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında toplam 61 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan D.Ç. (28) isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında toplam kesinleşmiş 61 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan D.Ç. adlı kadınının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kadın hükümlünün Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi. D.Ç., eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan kadın hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-04-21 15:52:44
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