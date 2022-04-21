Hırsızlıktan 61 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de, 8 ayrı 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında toplam 61 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan D.Ç. (28) isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında toplam kesinleşmiş 61 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan D.Ç. adlı kadınının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kadın hükümlünün Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi. D.Ç., eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan kadın hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-04-21 15:52:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.