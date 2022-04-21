Kayserispor Antalya'ya bileniyor

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Kayserispor, ligin 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.



Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Cumartesi günü Antalya'ya hareket edecek olan takımda, sakatlığı devam eden Mensah ve Yasir Subaşı yer almayacak.

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