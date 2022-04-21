Bellona Kayseri'de sayı kraliçesi Williams oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımında 20212022 sezonunda en skorer ismi 408 sayı atan Brooque Willams oldu.



Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 26 maçta bin 801 sayı atarken, 2 bin 9 sayı yedi. SarıKırmızılı takımda atılan bin 801 sayının 431’ini Amerikalı oyuncu Brooque Willams kaydetti. Willams'ı 373 sayı ile Egle Sventoraite, 187 sayı ile Destiny Slocum, 165 sayı ile Marie Peddy, 162 sayı ile Farhiya Abdi ve 100 sayı ile Sevgi Tonguç takip etti. En az sayı üreten isim ise Gökçe Doğan olurken, İlayda Derman ile Ece Su Dinçer sayı üretemedi.

Takımın maç ve sayı istatistiği şu şekilde:

Brooque Williams: 24 maç 431 sayı

Egle Sventoraite: 25 maç 373 sayı

Destiny Slocum: 11 maç 187 sayı

Sheylani Marie Peddy: 12 maç 165 sayı

Farhiya Abdi: 18 maç 162 sayı

Sevgi Tonguç: 24 maç 100 sayı

Meltem Topaloğlu: 25 maç 74 sayı

Dilara Tongar: 14 maç 69 sayı

Zeynep Öykü Kalbisağde: 26 maç 63 sayı

Helin Boybeyi: 23 maç 61 sayı

Gizem Tüzün: 24 maç 54 sayı

Renata Brezinova: 2 maç 24 sayı

Gökçe Doğan: 10 maç 17 sayı

Derin Yaya: 3 maç 13 sayı

İlayda Derman: 1 maç

Ece Su Dinçer: 3 maç

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