Bellona Kayseri'de sayı kraliçesi Williams oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımında 20212022 sezonunda en skorer ismi 408 sayı atan Brooque Willams oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 26 maçta bin 801 sayı atarken, 2 bin 9 sayı yedi. SarıKırmızılı takımda atılan bin 801 sayının 431’ini Amerikalı oyuncu Brooque Willams kaydetti. Willams'ı 373 sayı ile Egle Sventoraite, 187 sayı ile Destiny Slocum, 165 sayı ile Marie Peddy, 162 sayı ile Farhiya Abdi ve 100 sayı ile Sevgi Tonguç takip etti. En az sayı üreten isim ise Gökçe Doğan olurken, İlayda Derman ile Ece Su Dinçer sayı üretemedi.
Takımın maç ve sayı istatistiği şu şekilde:
Brooque Williams: 24 maç 431 sayı
Egle Sventoraite: 25 maç 373 sayı
Destiny Slocum: 11 maç 187 sayı
Sheylani Marie Peddy: 12 maç 165 sayı
Farhiya Abdi: 18 maç 162 sayı
Sevgi Tonguç: 24 maç 100 sayı
Meltem Topaloğlu: 25 maç 74 sayı
Dilara Tongar: 14 maç 69 sayı
Zeynep Öykü Kalbisağde: 26 maç 63 sayı
Helin Boybeyi: 23 maç 61 sayı
Gizem Tüzün: 24 maç 54 sayı
Renata Brezinova: 2 maç 24 sayı
Gökçe Doğan: 10 maç 17 sayı
Derin Yaya: 3 maç 13 sayı
İlayda Derman: 1 maç
Ece Su Dinçer: 3 maç
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