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Kayseri'de piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 asırlık 2 adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

İHA

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 asırlık olduğu değerlendirilen piyasa değeri 3 milyon TL olan 2 adet el yazması Kur'anı Kerim ele geçirildi.

Kayseri'de piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 asırlık 2 adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 asırlık olduğu değerlendirilen piyasa değeri 3 milyon TL olan 2 adet el yazması Kur'anı Kerim ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, A.K.'nin Develi ilçesinde 2 adet tarihi eser niteliğinde olan Kur'anı Kerim'i satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alırken, evde arama yaptı. Yapılan aramada, 5 asırlık olduğu değerlendirilen piyasa değeri 3 milyon TL olan 2 adet el yazmalı Kur'anı Kerim ve 2 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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