Kayseri'de 3 milyon TL değerinde 500 yıllık iki adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, yaklaşık 3 milyon TL değerinde el yazmalı 500 yılık iki adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Develi ilçesinde yaşayan A.K.'nin elinde bulunan yaklaşık 3 milyon TL değerinde el yazmalı 500 yıllık iki adet Kur'an-ı Kerim'i satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, polis ekiplerince, belirlenen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2 adet 500 yıllık Kur'an-ı Kerim ile birlikte tarihi eser olduğu belirlenen 2 adet obje ele geçirildi. A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-04-21 18:49:43
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