Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Yukatel Kayserispor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, kondisyon çalışmalarının ardından sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-04-21 21:43:08



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