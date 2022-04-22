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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç müstakil evin bahçesine uçtu: 6 yaralı Hurdaya dönen aracın motoru ağaca saplandı

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç, yoldan çıkarak müstakil evin duvarını yıkıp ağaçları devirdikten sonra bahçeye uçtu. 6 kişinin yaralandığı kazada aracın bir kısmı ağaçta asılı kalırken, motoru ise ağaca saplandı.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç müstakil evin bahçesine uçtu: 6 yaralı Hurdaya dönen aracın motoru ağaca saplandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç, yoldan çıkarak müstakil evin duvarını yıkıp ağaçları devirdikten sonra bahçeye uçtu. 6 kişinin yaralandığı kazada aracın bir kısmı ağaçta asılı kalırken, motoru ise ağaca saplandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, S.C.'nin (18) kullandığı 33 K 6191 plakalı pikap, seyir halindeyken A.G. yönetimindeki 38 EG 663 plakalı otomobile çarparak yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarında bulunan müstakil evin duvarını yıkıp 2 ağacı da devirdikten sonra bahçeye uçtu. Ters dönerek duran aracın içerisinde bulunan 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Arka kısmı duvarın üzerinde asılı kalan, motoru da ağaca saplanan araç çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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