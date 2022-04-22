Kablo hırsızı 400 kilo bakır kabloyla suçüstü yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kablo hırsızlığı yapan şahıs, çaldığı 400 kilo bakır kabloyla suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen C.T.'nin (42) yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, C.T. kablo çalarken suçüstü yakaladı. Yapılan aramada ise, 400 kilo bakır kablo, ruhsatsız 2 adet av tüfeği, 7 adet dolu fişek ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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