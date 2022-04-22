Antalyaspor-Kayserispor maçına Cünayt Çakır atandı

Antalyaspor ile Yukatel Kayserisor arasında oynanacak Süper Lig maçına önceki MHK yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan ve Tahkim Kurulu kararıyla yeniden göreve iade edilen Cüneyt Çakır atandı.

Süper Lig'in 34. haftasında Antalya Stadı'nda oynanacak FraportTav Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor maçını Cüneyt Çakır’ın yönetmesine karar verildi. Merkez Hakem Kurulu, 24 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Antalya'da oynanacak maçta Cüneyt Çakır’a görevlendirirken, Deniz Caner Özaral ve Ali Tuna da yardımcı hakem olarak bu maçta görev üstlenecek. MHK, Davut Dakul Çelik ise bu zorlu maçta 4. hakem olarak görevlendirdi.

Maçın VAR ve AVAR hakemleri maç öncesi belli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.