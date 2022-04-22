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CeraStyle OSB Teknik Koleji ilk transferini yaptı Esra İnce ile her konuda anlaşma sağlandı

İHA

CeraStyle OSB Teknik Koleji ilk transferini yaptı Esra İnce ile her konuda anlaşma sağlandı

CeraStyle OSB Teknik Koleji 20222023 sezonu öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.

SigortaShop Kadınlar 1.Lig ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji 20212022 sezonunun ardından yeni sezon çalışmalarına başladı. 1.Lig'de ilk kez PlayOff oynayarak büyük bir başarıya imza atan turuncu siyahlılar yeni sezonda daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek istiyor. Turuncu siyahlılar son olarak Mersin Büyükşehir Belediyespor forması giyen 1998 doğumlu Esra İnce’yi kadrosuna kattı. Pasör mevkiinde oynayan başarılı oyuncuyu renklerine bağlayan CeraStyle OSB Teknik Koleji transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Elazığ Spor, Elazığ İl Özel İdarespor, Gümüşhane Gençlerbirliği, Mardin Büyükşehir Belediyespor, Viranşehir Eğitimgücü SK, Adam Voleybol ve Mersin Büyükşehir Belediyespor takımlarının formasını başarıyla giyen Esra İnce yeni sezon CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik forması ile mücadele edecek.

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