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Başkan Büyükkılıç, Hizmet İçi Eğitim Programına katıldı

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş (KAYMEK) bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programına katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Hizmet İçi Eğitim Programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş (KAYMEK) bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programına katıldı.

Kayseri’de eğitim, kurs ve kültür sanat faaliyetlerinin adresi olan Büyükşehir Belediyesi kuruluşu KAYMEK, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi birimi ile eğitim seminerlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ve dört oturum şeklinde organize edilen hizmet içi eğitim programının son oturumu gerçekleştirildi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile belediye personelleri katıldı. Programda konuşma yapan Başkan Büyükkılıç, eğitimin herkes için önemli, anlamlı olduğunun altını çizerek, “Sizleri bilinçlendirmek, varsa sıkıntıları paylaşmak olumlu yönde yönlendirmek adına hocalarımıza teşekkür ediyorum. Dijitalize bir çağdayız. Bunlardan yaralanmanız kadar doğal bir şey olamaz. Teknoloji her gün üzerine bir şey daha ekliyor. Ancak biz bu dijital aletlere hükmedersek kazanım elde ederiz. Dijital aletler bize, ailemize, çocuklarımıza hükmediyorsa, takdir edersiniz ki kazanan değil, kaybeden oluruz” diye konuştu.
Ayrıca bir doktor başkan olarak akıllı telefon kullanım bağımlılığının beyni tetiklediğini ve beyinde hasar oluşturduğunu belirten Büyükkılıç, “Teknolojinin elbette çok büyük avantajları var. Gerçekten hepimizin bu dijitalize çağa uyum sağlaması ama onun mahkûmu olmaması lazım” dedi. Huzur Çınarı’nın tanıtım videosunun izletildiği programda Uzman Aile Danışmanı Sebahat Bayar kişisel gelişimde ‘öz saygı ve öz şefkat’, Medya ve İletişim Uzmanı Fatma Kırıcı ‘motivasyon’ konuları ile ilgili sunum yaparak, belediye personellerine önemli bilgiler verdiler.
Büyükkılıç program sonunda eğitime katılan belediye personelleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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