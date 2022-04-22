Başkan Palancıoğlu ve Kaymakam Bülent Karacan muhtarlarla bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile düzenledikleri iftarda mahalle muhtarları ve aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi.



Muhtarların destekleri ile eşit ve nitelikli belediyecilik çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Muhtarlarımızla fırsat buldukça bir araya gelmekten dolayı mutluyuz. Merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın bugüne kadar muhtarlarımızla her zaman el ele, kol kola çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizde büyük bir fedakârlığı ve hizmeti icra etmeye çalışıyoruz. Bu manada vatandaşlarımızın birinci muhatabının muhtarlar olduğu gerçeğini bilerek davranmaya çalışıyoruz. O yüzden hep istişare halinde ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Rabbim her zaman birlik içinde hizmet etmeyi nasip etsin. Ramazan’ın ruhunu hep birlikte yaşayarak, nice Ramazanlar bir arada sağlık ve huzur içerisinde olmayı temenni ediyorum” dedi.

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ise “Sayın Başkanımıza bu organizasyon için teşekkür ediyoruz. Rabbim bu güzel ortam ve huzurumuzu hiçbir zaman bozmasın. Hep bir arada olalım. Belediyemiz, kaymakamlığımız ile işbirliği içinde uyumla çalışıyor birbirimize destek oluyoruz. Muhtarlarımızın vatandaşların ihtiyaç ve sıkıntılarının tespitinde önemli rolleri vardır. Vatandaşlarımıza hizmetlerin götürülmesi noktasında en büyük yardımcılarımızdır. Kendilerine vermiş oldukları destek ve hizmetleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

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