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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan, 120 ülkeden 120 öğrenciyi misafir etti

İHA

Kocasinan, 120 ülkeden 120 öğrenciyi misafir etti

Kocasinan Belediyesi, 120 farklı ülkeden eğitim için Kayseri’ye gelen öğrencilere yönelik iftar programı düzenledi. Öğrencilerle tek tek sohbet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de çok sayıda ülkeden öğrencinin olduğunu ifade ederek, “Makarı Ulema Şehri Kayseri’ye, Dünyanın değişik ülkelerinden eğitim için gelen; renkleri, dilleri, ırkları farklı genç kardeşlerimizle birlikte milletler arası gönül köprüsü oluşturuyoruz” dedi.
Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, 120 ülkeden Kayseri’ye okumak için gelen 120 öğrenci ve akademisyenler katıldı.
Öğrencilerin binlerce yıldır barışın, kardeşliğin ve sevginin yeşerdiği bir coğrafyada olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “120 farklı ülkeden eğitim için şehrimize gelen öğrenci kardeşlerim, öncelikle tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Renkleri, dilleri, ırkları farklı farklı genç kardeşlerimizle birlikte bereketli bir iftar sofrasında beraberiz. Sizler, Kayseri’de eğitim faaliyetlerini sürdürmenizden dolayı çok şanslısınız. Gördüğüm kadarıyla hepiniz mutlu ve Kayseri’de olmanın farklılığını yaşıyorsunuz. Kayseri denildiği zaman; ekonomi, sanayi, turizm, ticaret ve tarımın beşiği olan bir şehirdir. Özellikle ilmin beşiği olan bir şehirdir. Muhakkakı bu şehirde kazanımlarınız farklı olacaktır. Makarı Ulema Şehri Kayseri’de, eğitim görmek için gelen genç kardeşlerimizin Selçuklu’nun beşeri bir medeniyeti olan Kayseri’de öğreneceği çok şey var. Daha sonra kendi memleketlerine gittikleri zaman burada öğrendikleri birçok güzelliği kendi ülkelerine aktaracaklar. Bu vesile ile sevginin, barışın, huzurun ve hoşgörünün birlikte yaşandığı ortak değerlerimizin genç kardeşlerimizin kalplerine işlemesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise yaptığı hizmetlerin yanı sıra programın düzenlenmesinde büyük katkısı olan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Öğrencilerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. En çok keyif aldığım toplantılar, öğrencilerimizle bir araya geldiğimiz toplantılardır. Sizler, birer gönül ve kültür elçisiniz. Bundan dolayı her biriniz çok değerli ve kıymetlidir. Erciyes Üniversitesi olarak 120’den fazla ülkeden 4 bine yakın uluslararası öğrenciye, eğitim ve öğretim imkanı sağlayan bir üniversiteyiz. Bundan da gurur duyuyoruz. Her alanda başarılıyız ve farkımızı her alanda gösteriyoruz” diye konuştu.
Programdan memnun olduklarını belirten yabancı uyruklu öğrenciler ise başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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