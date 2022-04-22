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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan, lavanta bahçesine dönüşüyor

İHA

Kocasinan, lavanta bahçesine dönüşüyor

Kocasinan Belediyesi tarafından şehri renklendirmek ve çiftçilere alternatif ürün çeşitliliği sunmak amacıyla 38 bin metrekare alanda 20 bin lavantanın yer alacağı Lavanta Bahçesi’nde ilk dikimler gerçekleştirildi. Rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan lavantaları toprakla buluşturan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye’de ilklere imza atan belediyecilik faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, Kayseri’de yine bir ilk olan ve şehri renklendirecek Lavanta Bahçesi projesini hayata geçirdiklerini söyledi.
Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde gerçekleştirilen programa Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kayseri Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli, KAYEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Doğan, Hacı ÖmerAyten Tepecik İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye’de ilklere imza atan belediyecilik faaliyetleri yürüttüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’de yine bir ilk olan ve şehri renklendirecek Lavanta Bahçesi projesini hayata geçirdiklerini vurgulayarak, “Lavanta bahçesiyle şehri renklendirecek çalışmaya imza atıyoruz. 5 yıl önce çiftçilerimize yönelik yüksek gelir getirici tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla Kocasinan’ımızda uygulamayı başlatmıştık. Lavanta, adaçayı, melisa, yaban kekiği, ekinezya ve tıbbi nane gibi birçok ürünün Kayseri'mizde de yetiştirilebilir olduğunu gösterdik. Şimdi ise 20 bin lavanta dikimiyle endüstriyel açıdan öncülük ederek, bu alanda katkı sağlayacağız. Yaptığımız proje ve yatırımların birçoğu geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir. Yeşil bir şehir bırakabilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Yaşanabilir bir şehir inşa etme kaygısı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.
KAYEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Doğan ise Kocasinan Belediyesi’nin ağaçlandırma çalışmalarında örnek olduğuna dikkat çekerek, “Daha yeşil Kayseri için yoğun çaba sarf eden Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a ve değerli ekibine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar’ın protokol ve öğrencilerle birlikte lavantaları toprakla buluşturmasıyla program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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