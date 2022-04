Kayseri protokolünden '23 Nisan' mesajları

Kayseri protokolü, yarın kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Çocuklara özgü dünyada ilk bayram olan 23 Nisan’da, geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz çocuklarımızın bayramını kutluyor, onlara güzel bir dünya bırakılması temennisinde bulunuyorum” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. Kuruluş Yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 23 Nisan 1920’de Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Türk halkının egemenliğini tüm dünyaya duyurması dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı ve önemli günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiğini ifade etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, yılda her gün hatırlanması, gözetilmesi gereken çocukların bayramına ortak olunmasının önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Türk milleti bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak taçlandırmış, bunu da Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile çocuk bayramı olarak süslemiştir. Çocuklar, yapısı itibariyle korunmaya, gözetilmeye ve tabi ki sevilmeye muhtaç olan insanlardır. O nedenle çocuklarımızın aslında her gün korunması, gözetilmesi, onlarla ilgilenilmesi gerekir. En azından yılda bir gün böylesine güzel ve anlamlı bayramda çocuklarımızı gerektiği gibi analım, anlamaya çalışalım. Onları sevelim, kucaklayalım ve bayramlarına ortak olalım” ifadelerinde bulundu.



“TÜM DÜNYA ÇOCUKLARINI KUCAKLAYAN EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR BAYRAM”

Mesajında dünyada ilk defa kutlanmaya başlanan bir bayram olan 23 Nisan’ın Türkİslam Medeniyetinin çocuklara, insanlara ne denli değer verdiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Dünyada ilk defa çocuklara özgü bir bayramı ilan eden bir medeniyet olan Türk İslam Medeniyetinin mensubuyuz. Bu incelik, medeniyetimizin ne denli insana, çocuğa değer verdiğinin açık bir göstergesi. Çocuğa çocuk, insana insan olarak bakan medeniyetimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan etmiş, bunu da hiçbir çocuğu birbirinden ayırt etmeden bütün dünya çocuklarına armağan etmiştir. 23 Nisan, tüm dünya çocuklarını kucaklayan eşi benzeri olmayan bir bayramdır. Bu anlayıştan hareketle bizler de çocuklarımızı seviyor, gözetmek için elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede düzenlediğimiz sergiler ve festivallerle onları bayramlarında, bu mutlu günlerinde yalnız bırakmıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocukların gözlerinden öpüyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bu vesile ile başta, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.



ERÜ Rektörü Çalış'tan mesaj

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102’inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102’inci yılını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Rektör Çalış, mesajında şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve milletimizin egemenliğini ilân ettiği tarihtir. 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanan ve bugün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesine en önemli vurgunun yapıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dünya Çocuklarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli ve en müstesna armağanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gelecek nesillerimize verdiği değerin en önemli göstergesidir. ‘Türk milletinin geleceği, bugünkü çocukların doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen azmi ile büyük ve parlak olacaktır’ sözü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesinin en önemli temel taşlarından olduğuna vurgu yapmıştır. Bu çerçevede anne, babalara ve biz eğitimcilere düşen görev ise çocuklarımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu yolda ülkesine ve milletine bağlı, yüreğinde çalışma azmi yok olmayan ülkesine her ne olursa olsun hizmet etme aşkı ile dolu olan genç nesiller olarak yetiştirmek olacaktır. Gerekli bilgi ve birikimler ile donatılan, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetişen çocuklarımızın büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda ülkemize katkılarının yadsınamayacağına inancımız her zaman tamdır. Bu duygu ve düşünceler ile 102 yıl önce dualar ile açılışı gerçekleştirilen Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm dünya çocuklarının bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”



İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, 102 yıl önce kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bağımsız ve güçlü Türkiye’nin temel taşı olduğunu belirtti ve geleceğin Türkiye’si için bugün de ayrı ruhla mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir açıklama yaparak “Ülkemizin kurtuluş mücadelesini başlatan ve zaferleri cumhuriyet ile taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurucu Meclisin değerli üyelerini saygı ve minnetle anıyoruz” dedi. Türkiye’nin zaferlerle dolu bir tarihe sahip olduğunu ifade eden Başkan Yunus İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Destansı zaferleri yazan kahramanlarımızın canlarını ortaya koymak suretiyle bize bıraktıkları bu vatanı korumak ve kollamak için bize düşen güç birliği oluşturmak ve daha fazla çalışmaktır. Milli irademizin tecellisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş günü çocuklarımıza bayram olarak ilan edilmiştir. Çocuklarımızın bugün ve gelecekte çok daha güçlü bir ülkede ve çok daha refah içinde bayram geçirmeleri bizlerin en önemli görevi olmalıdır. Kayseri Organize Sanayi Bölgemizdeki sanayicilerimiz bu bilinçtedir ve geleceğimiz için daha fazla üretmenin mücadelesini vermektedir. Daha fazla üretme ve daha üretken nesiller yetiştirme mücadelesine herkes destek vermelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak milli mücadeleyi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu vatan için can veren, kan döken tüm vatan evlatlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” diye konuştu.



Başkan Büyüksimitci’den 23 Nisan mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102’inci yıl dönümünü ve tüm çocukların bayramını kutladı. Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan 1920 tarihi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Milli egemenliğin ilan edildiği Cumhuriyetin temelinin atıldığı bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramıdır. Çocuklar bir toplumun geleceğidir. Bizlere düşen görev geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızı, milli ve manevi değerler aşılayarak, topluma faydalı bireyler olmasını sağlamaktır. İnşallah bizlerde iş dünyası olarak, demokrasinin ve cumhuriyetimizin verdiği güven ve güçle daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza daha güçlü bir ülke bırakmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."



Başkan Özdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 23 Nisan bu topraklarda yaşayan herkesin ruh birliğiyle yüzlerce yılın oluşturduğu kardeşlik bağlarıyla örtüştüğü gündür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilk gün ki heyecanıyla kutladığımızı belirtmek isterim. Geleceğimiz olan çocuklarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri en büyük hedefimizdir. 23 Nisan’ı kutlamanın mutluluğunu yaşarken tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, çocuklara verilen değerin bir sembolü olmuştur. Bu vesile ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve Ulu Önder Atatürk’ün, Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’inci yılı kutlu olsun."



Başkan Yalçın’dan 23 Nisan mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, “23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde özgürce yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı ve milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Aynı zamanda çocuklara armağan edilmiş en özel bayram günüdür. Millet olarak tarihimizin önemli dönüm noktalarını çocuklarımıza öğretmeli, onları her zorluk karşısında milli mücadeledeki ruh gibi bir bütün halinde hareket etmelerini sağlamalıyız. Onlar sayesinde ülkemizin yarınlarına umutla bakıyoruz. Bu vesile ile hem TBMM’nin kuruluşunun 102. yılını hem de bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, kalbinden daha geniş bir mekân yoktur. Hepsinin gönlünden ve gözlerinden öpüyorum.” ifadelerine yer verdi.



Başkan Gülsoy'dan 23 Nisan mesajı



Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin güvencesi, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutlamanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Vatan topraklarının işgal edildiği bir dönemde 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla 23 Nisan 1920 günü dualarla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, istiklal ve istikbal mücadelemizin öncüsü olmuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda özgürlük meşalesi burada yakılmıştır. Gazi Meclisimiz, milletimizin var olma mücadelesinde kendi azim ve kararlılığıyla çözüme ulaşmasının en büyük örneklerinden biridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi; vatan ve bayrak sevgimizin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsalidir. Her yıl coşkuyla kutladığımız 23 Nisan günü bizlere, milletimizin her şey bitti denilen bir anda külleri üzerinden yükselen bir anka kuşu gibi yeniden doğuşunu hatırlatır. Bugün 102 yaşına giren bu mirasın emanetçileri ve kutlu bekçileri ise, kuşkusuz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır. Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye’nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini, umudunu gösterir. 23 Nisan 1920 ruhunu, barış, kardeşlik ve beraberlikle yoğrulan mücadele azmini çocuklarımız, gençlerimiz çağın gerektirdiği bilgiyle buluşturacak, beklediğimiz büyük Türkiye’yi inşa edecektir. Türkiye’nin gençleri üzerinden yükseleceğine, onların dinamizmi, parlak hedefleri, duru zihinleriyle hedeflerimize ulaşacağına inancımız tamdır. Çocuklara verilen değerin en güzel tezahürü; sadece milletimize değil, dünyadaki bütün mazlum ve sömürge altındaki milletlere ilham kaynağı olan 23 Nisan ruhu ilelebet yaşayacak ve milletimiz var oldukça Gazi Meclisimiz de varlığını sonsuza dek sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Meclisimizde kuruluşundan itibaren hizmeti geçen tüm büyüklerimizi ve bu kuruluşun mimarı aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Yeniliğin, çevrenin, girişimciliğin, sanatın, iş dünyasının, Ülkemizin geleceği kıymetli çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Milli Egemenliğimizin 102. yılını en içten duygularımla kutluyorum” İfadelerini kullandı.



