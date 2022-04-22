Akkışla Belediyesi'nde imzalar atıldı

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı’nın yetkili olduğu Akkışla Belediyesi Personel A.Ş.’de çalışan işçilerin toplu iş sözleşmeleri imza altına alındı.

Akkışla Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen programa Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik ve sendika temsilcileri katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şube Başkanı Serhat Çelik, toplu iş sözleşmesinin 01.04.2022 ila 31.03.2023 tarihileri arasında 1 yılı kapsadığını belirterek, “İmzalanan sözleşmemiz gereği maaşlara yüzde 35 oranında artış yapılacaktır. Ayrıca sözleşme süresi boyunca asgari ücrete gelen her türlü zam aynı tarih ve oranda ücretlere yansıtılacaktır. Toplu iş sözleşmemizde emeği geçen Belediye Başkanımıza ve belediye yetkililerine teşekkür ediyorum. Üyelerimize ve Akkışla Belediyemize hayırlı olsun” dedi.

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan da imza törenin de imkânları nispetinde çalışanlarına en iyi zammı verdiklerini söyleyerek, “Akkışla Belediyesi olarak bizim anlayışımız İşçinin alın teri kurumadan haklarını zamanın da ödemektir. İmkanlarımız keşke daha iyi olsaydı da bundan daha iyi zammı işçi kardeşlerimize verebilseydik. İmzaladığımız sözleşmenin de hem Akkışla Belediyesine hem işçi kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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